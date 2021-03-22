اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مارس 2021 12:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق فعاليات الملتقى الدولى للنحت والفنون بالغردقة بمشاركة 28 فنانا غدا

الإثنين، 22 مارس 2021 11:49 ص
انطلاق فعاليات الملتقى الدولى للنحت والفنون بالغردقة بمشاركة 28 فنانا غدا الملتقي الدولي للنحت بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق فعاليات الملتقى الدولى للنحت والفنون غدا الثلاثاء بمنطقة الداو ومتحف النحت المفتوح بالممشى السياحى بالغردقة وذلك بمشاركة 28 فنانا من دول ألمانيا وأوكرانيا وإنجلترا والبحرين والإمارات وكوسوفو وروسيا وبعض المقيمين الأجانب بالغردقة بجانب فنانين مصر.

وتشهد الفعاليات أنشطة منها النحت وإعادة تدوير المخلفات والرسم على المجسمات الهندسية المختلفة أمام زوار الغردقة بالشارع العام.

ويتضمن البرنامج افتتاح معرض حوار للفنان الإنجليزى مارك باتلر وخالد الطهمزى من البحرين يوم 24 مارس ومعرض الصور الفوتوغرافية لأول رائد فضاء يورى جاجارين بالتعاون والتنسيق مع القنصلية الروسية بالغردقة يوم 27 مارس بجاليرى اوستراقا للفنون بالغردقة وتختتم فعاليات الملتقى يوم 31 مارس.


الملتقى الدولى للنحت

الغردقة

الممشى السياحي

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

31 مارس.. إعلان جوائز مسابقة آدم حنين للنحت فى الهناجر

السبت، 20 مارس 2021 11:42 م

حدائق النحت المائي.. فنان بريطاني ينشىء مجموعة متاحف تحت الماء.. ألبوم صور

الجمعة، 12 مارس 2021 11:59 ص

نجار بدرجة فنان تشكيلى.."أحمد" طور مهنته للنحت على الأخشاب.. صور وفيديو

الثلاثاء، 09 مارس 2021 12:00 ص

سيد المطعنى شيخ النحاتين وعاشق الحضارة الفرعونية.. يقصده مشاهير العالم ونحت للملكة صوفيا 4 جعارين.. صنع حجابًا فرعونيا للسادات.. أسس مدرسة لتعليم الشباب النحت.. وحصل على دكتوراة فخرية من جامعة أسترالية.. فيديو

السبت، 06 مارس 2021 01:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة