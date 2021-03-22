انطلاق فعاليات الملتقى الدولى للنحت والفنون بالغردقة بمشاركة 28 فنانا غدا

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنطلق فعاليات الملتقى الدولى للنحت والفنون غدا الثلاثاء بمنطقة الداو ومتحف النحت المفتوح بالممشى السياحى بالغردقة وذلك بمشاركة 28 فنانا من دول ألمانيا وأوكرانيا وإنجلترا والبحرين والإمارات وكوسوفو وروسيا وبعض المقيمين الأجانب بالغردقة بجانب فنانين مصر.

وتشهد الفعاليات أنشطة منها النحت وإعادة تدوير المخلفات والرسم على المجسمات الهندسية المختلفة أمام زوار الغردقة بالشارع العام.

ويتضمن البرنامج افتتاح معرض حوار للفنان الإنجليزى مارك باتلر وخالد الطهمزى من البحرين يوم 24 مارس ومعرض الصور الفوتوغرافية لأول رائد فضاء يورى جاجارين بالتعاون والتنسيق مع القنصلية الروسية بالغردقة يوم 27 مارس بجاليرى اوستراقا للفنون بالغردقة وتختتم فعاليات الملتقى يوم 31 مارس.