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انتعاش الحركة السياحية بإدفو فى أسوان.. والحنطور يتصدر المشهد.. صور

الإثنين، 22 مارس 2021 07:00 ص
انتعاش الحركة السياحية بإدفو فى أسوان.. والحنطور يتصدر المشهد.. صور انتعاش حركة السياحة بإدفو
أسوان - صلاح المسن

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انتعشت الحركة السياحية بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان، وتصدرت جولة الحنطور المشهد الرئيسى، حيث تسير مركبات الحنطور أو النقل الخفيف بشوارع مدينة إدفو بدءا من المرسى النهري للبواخر السياحية مرورا بشارع كورنيش نهر النيل بمدينة إدفو وصولا لمعبد حورس بإدفو.

بينما تتواصل حملات النظافة لتنظيف وتجميل موقف الحنطور وشارع كورنيش النيل بمدينة إدفو، حيث شن قطاع النظافة حملة نظافة مكبرة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالى.

وأطلقت محافظة أسوان مشروع التطوير الحضارى لرفع مستوى وجودة العاملين في بعض الحرف والمهن السياحية ولاسيما الحنطور والمراكب الشراعية والتاكسى، وذلك على مراحل بدأت بسائقى عربات الحناطير، حيث تم توفير زى موحد لهم مع تجميل العربات، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لـ 150 سائق حنطور كمرحلة أولى على مدار أسبوعين والتى تنظمها المحافظة بالتعاون مع جامعة أسوان، استكمالاً للدور الرائد لمحافظة أسوان لإضفاء المظهر الجمالى على عربات الحنطور، وللحفاظ على الوجه الجمالى والحضارى لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء.

انتعاش الحركة السياحية بإدفو فى أسوان.. والحنطور يتصدر المشهد.. (1)
 

 

انتعاش الحركة السياحية بإدفو فى أسوان.. والحنطور يتصدر المشهد.. (2)
 
انتعاش الحركة السياحية بإدفو فى أسوان.. والحنطور يتصدر المشهد.. (3)
 

 


الحركة السياحة

الحنطور

كورنيش النيل

ادفو

اسوان

كورنيش

معبد حورس

اخبار مصر

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