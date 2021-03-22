اليونان تحشد أطباء القطاع الخاص لمساعدة المستشفيات العامة فى مواجهة كورونا

كتبت: هناء أبو العز

قررت الحكومة اليونانية اليوم، حشد أطباء من القطاع الخاص لمساعدة المستشفيات العامة على مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن وزير الصحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس القرار بعد مناشدة للأطباء في العيادة الخاصة للتطوع قوبلت باستجابة ضعيفة، وفقا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني.

وقال كيكيلياس إن "القرار الذي يشمل تخصصات الأطباء وأخصائي أمراض الرئة والممارسين العامين في منطقة أثينا الكبرى تم اتخاذه في ضوء ظروف الطوارئ والحاجة الملحة لتقديم مساعدة الرعاية الصحية لمواطنينا".