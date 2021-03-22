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"الويسكى - الجبن - الشيكولاتة" ضحايا "بريكست".. أكبر خسائر الصادرات البريطانية

الإثنين، 22 مارس 2021 08:31 م
"الويسكى - الجبن - الشيكولاتة" ضحايا "بريكست".. أكبر خسائر الصادرات البريطانية بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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أظهرت أرقام جديدة من مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية، أن منتجى الويسكى والجبن والشوكولاتة عانوا من أكبر خسائر تصدير بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في قطاع الأغذية والمشروبات، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ويُظهر تحليل الأرقام، من قبل اتحاد الأطعمة والمشروبات (FDF)، أن صادرات الجبن في يناير انخفضت من 45 مليون جنيه إسترليني إلى 7 ملايين جنيه إسترليني على أساس سنوي ، في حين انخفضت صادرات الويسكي من 105 مليون جنيه إسترليني إلى 40 مليون جنيه إسترليني، وارتفعت صادرات الشوكولاتة من 41.4 مليون جنيه إسترليني إلى 13 مليون جنيه إسترليني فقط ، بانخفاض قدره 68٪.

 

لقد عزا انهيار التجارة، إلى مزيج من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وضعف الطلب في أوروبا، حيث لا تزال المطاعم والفنادق ومنافذ الضيافة الأخرى مغلقة بسبب قيود وباء كورونا.

 

وتوقفت صادرات بعض السلع الأخرى، مثل السلمون ولحم البقر تقريبًا تمامًا، مع انخفاض بنسبة 98٪ و 92٪ على التوالي ، لكنها كانت سابع ورأبع أكبر الخاسرين من بين أكبر 10 منتجات يتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي.

 

 

وانخفض إجمالي الأسماك ، التي خضعت لحظر كامل على بعض أنواع المحار الحية، بنسبة 79٪.

 

وتأتي الأرقام في أعقاب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، والتي تظهر أن التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد تضررت بشدة في يناير، مع انخفاض إجمالي الصادرات بنسبة 40.7٪ في يناير مقارنة بشهر ديسمبر.

 

وقال اتحاد الأطعمة والمشروبات، إن الطريق التجاري الأكثر تضررا هو فقدان أيرلندا لمكانتها كأكبر سوق تصدير منفرد لبريطانيا التي تمثل 5٪ من إجمالي التجارة مقارنة بـ18٪ في يناير 2020، وهذا يتوافق مع الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي يوم الجمعة.

 

وجاءت الصادرات إلى ألمانيا وإيطاليا في مرتبة متأخرة، حيث انخفضت بنسبة 85٪ و 81٪ على التوالي.

 

 


بريكست

الاقتصاد البريطانى

بريكست والاقتصاد البريطانى

الويسكى

الشيكولاتة الاوروبية

خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى

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