اليوم السابع
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المسئول عن برنامج التطعيم بفرنسا يتوقع العودة للحياة الطبيعية فى الصيف

الإثنين، 22 مارس 2021 11:05 ص
المسئول عن برنامج التطعيم بفرنسا يتوقع العودة للحياة الطبيعية فى الصيف لقاح كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال آلان فيشر المسؤول عن برنامج التطعيم الفرنسي اليوم الاثنين، إنه يتوقع أن تعود البلاد للحياة "الطبيعية" نوعا ما بحلول الصيف أو الخريف بفضل تسارع حملة التطعيم.

وقال فيشر لتليفزيون (بي.إف.إم) إن الجيش سيشارك في خطط تسريع حملة التطعيم وإن فرنسا ما زالت قادرة على تحقيق أهدافها المتعلقة بالتطعيم.

وقال "يحتاج الأمر بعض الوقت لتعود الحياة إلى طبيعتها... بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة لن نكون بعيدين عن المستوى المستهدف بحلول مايو. أما بالنسبة لعودة الحياة إلى طبيعتها فذلك قد يكون بحلول الصيف أو الخريف".

وقالت وزارة الصحة الفرنسية أمس الأحد إن ستة ملايين و191666 تلقوا جرعة أولى من لقاح مضاد لكوفيد-19 منذ بداية حملة التطعيم في البلاد.

ويمثل ذلك 9.2 بالمئة من السكان و11.8 بالمئة من البالغين.

وبدأ يوم السبت سريان عزل عام لمدة شهر على ما يقرب من ثلث الفرنسيين مع استهداف الحكومة احتواء انتشار الفيروس في منطقة باريس ومناطق بشمال البلاد.

 


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