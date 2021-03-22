المتهمة بالاعتداء على "ضرتها" فى قنا تدلى باعترافاتها

قنا _ صابر سعيد

تمكنت مباحث مركز شرطة أبو تشت شمالى قنا، من ضبط ربة منزل متهة بإصابة ضرتها بطعنة فى الرأس بساطور، وتقطيع في أصابع اليد.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد إصابة ربة منزل بطعن ساطور فى الرأس وبتر فى الأصابع وكسور بالجسم، فى مشاجرة مع ضرتها بقرية العمرة فى مركز أبوتشت شمالى قنا.

وتبين من الفحص أن مشاجرة وقعت بين الزوجتين تطورت إلى قيام الزوجة الأولى بطعن الثانية التى فى الشهر السادس من حملها ولديها طفلة، بساطور فى الرأس وبتر فى 3 أصابع، حال عدم وجود الزوج بالمنزل، وتم نقلها إلى مستشفى أبو تشت.

وأدلت المتهمة باعترافاتها، قائلة: إن زوجها طلقها منذ فترة ورفعت عليه قضية نفقة، وبعد صدور الحكم والتضييف عليه قرر يردنى وكان متجوز التانية، وعشت خدامة فى المنزل ليهم، مشوفتش طعم الراحة وكان يفضلها على، وكانت تعاملنى زوجته بقسوة وهو يعاملنى بقسوة وعنف.

واستكملت حديثها، قائلة "كنت أستحمل وهى كانت تقوله كلام محصلش، وحسيت الدنيا واقفة ضدى ولا عارفة أطلق وأتعب على النفقة ولا أصبر على الذل، وصبرى نفد ومحستش بنفسى وأنا بضربها بالساطور عشان هى كانت السبب فى الجحيم.