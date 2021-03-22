المؤبد لعاطل اشترك فى قتل صاحب شركة مقاولات بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، لاشتراكه مع آخرين سبق محاكمتهم، فى قتل صاحب شركة مقاولات بمدينة الزقازيق لسرقته فى غضون عام 2012.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين، هيثم محمود عيد، وحسام محمد المكاوى، وأمانة سر أحمد رمزي.

تعود أحداث القضية رقم 1905 لسنة 2012 جنايات قسم ثانى الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى الزقازيق الجامعى بوصول "أبوحمد م" صاحب شركة مقاولات ومقيم دائرة قسم ثانى الزقازيق، جثة هامدة إثر إصابته بأعيرة نارية.

وتبين من تحريات البحث الجنائي قيام تشكيل عصابى تخصص فى القيام بأعمال السرقات مستغلين حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد بعد ثورة 25 يناير، وقاموا بالتربص للمجنى عليه وانتظاره بمنطقة الزراعة وأطلقوا عليه النيران لسرقته،ووتم القبض على المتهمين أثناء الواقعة، وتم صدور أحكام الإعدام والمؤبد بحقهم، وقام المتهم " محمود م م" بعمل إعادة إجراءات وصدر اليوم الحكم عليه بالسجن المؤبد.