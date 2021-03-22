الكرملين: الحقيبة النووية دائما مع بوتين حتى خلال عطلته فى غابات "التايجا"

موسكو /أ.ش.أ/

أكد المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، أن الحقيبة النووية موجودة دائما مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى أى مكان يوجد به فى أرجاء العالم .

وقال - ردا على سؤال للصحفيين اليوم الإثنين، عما إذا كانت الحقيبة النووية مع الرئيس بوتين حتى فى الغابات الصنوبرية "التايجا" فى سيبيريا، حيث قضى عطلته الأسبوعية مؤخرا، ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام روسية- :"إن جميع وسائل الاتصال الضرورية، بما فى ذلك الاتصالات الاستراتيجية، موجودة باستمرار مع الرئيس الروسى أينما كان، سواء فى أراضى الاتحاد الروسى أو أى دولة أخرى فى العالم".

وفى السياق ذاته، ظهر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع سيرجى شويجو، وهما يتنزهان خلال قضاء عطلة فى غابات التايجا بسيبيريا، لأخذ قسط من الراحة، وفقا لما أعلنه الكرملين الروسى، ونقلته وكالة سبوتنيك.

وقاد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال عطلته مجنزرة عسكرية تابعة للجيش الروسى، وظهر بوتين وهو يقود الآلية وسط الثلوج برفقة وزير دفاعه، وخلال الرحلة، قام وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، باطلاع بوتين على ورشته الخاصة، التى يمارس فيها هوايته فى صناعة الحرف اليدوية.