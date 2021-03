القومى للحوكمة يطلق برنامجه التدريبى الأول لموظفى المحليات بأفريقيا أبريل القادم

أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي ل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- إطلاق البرنامج التدريبي الأول للمحليات بالدول الأفريقية كمنحة تدريبية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية -ذراع وزارة الخارجية المصرية المنوط بدعم جهود الدول الافريقية فى تنفيذ اجندة افريقيا 2063 كشريك رئيس فى البرنامج- وذلك من خلال تكنولوجيا التعليم الافتراضي في الفترة من 2-6 أبريل 2021 ولمدة خمسة أيام متواصلة تحت عنوان“Governance and Sustainable Development and their Impact on Organizational Goals and Performance”.