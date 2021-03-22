القبض على عاطلين قبل بيعهم مواد مخدرة فى 15 مايو

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى القبض على عاطلين قبل ترويجهم مواد مخدرة على عملائهم فى مدينة 15 مايو، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من ضبط(شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية)حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.