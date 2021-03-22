الطقس اليوم .. أتربة عالقة ونشاط رياح مثيرة للرمال بأغلب الأنحاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم وغدا والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين 22 مارس 2021، وغدا الثلاثاء 23 مارس، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ونشاط رياح وأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الإثنين 22 مارس، يشهد فرص أمطار خفيفة صباحا على مناطق من القاهره الكبرى على فترات متقطعة ( 20 % تقريبا )، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة (20% تقريبا).



وأضافت هيئة الأرصاد، أن البلاد تشهد أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء.



وكشفت هيئة الأرصاد، أنه مع يوم غد الثلاثاء، يستمر نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وجنوب الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.



ويشهد الطقس اليوم الإثنين، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس حار على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.



وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.