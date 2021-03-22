اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مارس 2021 07:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة توجه بإنشاء فروع للمجلس القومى للطفولة والأمومة بجميع المحافظات

الإثنين، 22 مارس 2021 06:15 م
الصحة توجه بإنشاء فروع للمجلس القومى للطفولة والأمومة بجميع المحافظات وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، بإنشاء فروع للمجلس القومى للطفولة والأمومة بجميع محافظات الجمهورية، فى إطار اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضايا الأم والطفل.
 
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة أكدت أهمية إنشاء فروع للمجلس لتحقيق التواصل الفعال مع الأسر المصرية، وسرعة رصد أي انتهاكات لحقوق الأم والطفل الواردة بالدستور والمواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وكذلك دعم قضايا العنف ضد المرأة، والتوعية بمخاطر زواج الأطفال، ومنع جريمة ختام الإناث.
 
 
وأضاف "مجاهد" أن هذه الفروع ستقوم بتقديم الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية للأم والطفل، باعتبارها الركيزة الأساسية لمنظومة حماية الطفل، وذلك من خلال توفير سبل الإغاثات العاجلة للأطفال والتدخل العاجل في حالات تعرضهم للمخاطر الواردة بالمادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك بالتنسيق مع لجان حماية الطفل بالمحافظات.
 
 
وتابع "مجاهد" أن هذه الفروع ستكون بمثابة أذرع للمجلس في المحافظات لمتابعة قضايا الأم والطفل، وتسهيل الوصول للأطفال المعرضين للخطر بجميع أنحاء الجمهورية وتقديم الدعم اللازم لهم، فضلاً عن إدارة البلاغات الواردة من خلال الإدارة العامة لخط نجدة الطفل 16000 والتعامل معها بشكل فوري.
 
 
وأشار "مجاهد" إلى أن هذه الفروع تساهم أيضًا  في تكثيف حملات التوعية بطرق الحماية من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والأمهات والإبلاغ عنها، بالإضافة إلى التواصل الفعال مع المستفيدين والمستفيدات من المبادرات التي يطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة لدعم حقوق الطفل والأم.
 
 
 

الصحة

الطفولة والامومة

المحافظات

وزارة الصحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة: 5000 وحدة صحية و600 مستشفى لتلقى لقاحات كورونا خلال الفترة القادمة

الإثنين، 22 مارس 2021 04:05 م

وزيرة الصحة تكشف عن فئات جديدة مستحقة للقاح كورونا فى مؤتمر صحفى مع سفير الصين بالقاهرة.. وتؤكد: وصول حصة مصر من اللقاح عبر "كوفاكس" نهاية مارس.. وتوفير تطعيمات للمسافرين للخارج.. وتصنيع الفاكسين بمصر قريبا

الإثنين، 22 مارس 2021 03:00 م

الصحة: تسجيل 488 ألف مواطن على موقع لقاح كورونا وتطعيم 30 ألفا حتى الآن

الإثنين، 22 مارس 2021 02:50 م

سفير الصين فى مؤتمر صحفى بوزارة الصحة: أرسلنا لقاحات كورونا لـ60 دولة

الإثنين، 22 مارس 2021 01:49 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة