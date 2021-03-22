اليوم السابع
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السكة الحديد تجرى تعديلات بجداول تشغيل خط طنطا / قلين /شربين من السبت المقبل

الإثنين، 22 مارس 2021 09:10 م
السكة الحديد تجرى تعديلات بجداول تشغيل خط طنطا / قلين /شربين من السبت المقبل السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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قالت هيئة السكة الحديد إنه بناء على رغبة جماهير الركاب بخط طنطا / محلة روح/ قلين / شربين، وطبقا للسياسة العامة للهيئة التى تسعى جاهدة لتلبية احتياجات جمهور الركاب بما يتوافق مع الصالح العام، فقد تقرر ابتداء من يوم السبت المقبل مد مسير قطار رقم 812 / 811 ركاب دمنهور – كفر الشيخ إلى شربين بحيث يصلها الساعة 10:40.
 
وأضافت هيئة السكة الحديد أنه تقرر تعديل قيام قطار 814 /  815 ركاب بيلا – دمنهور، بحيث يقوم من شربين بدلا من بيلا الساعه 13:45.
 
وأوضحت هيئة السكة الحديد أنه سيتم تعديل ميعاد قيام القطارات التالية :
 
قطار 494 ركاب شربين طنطا ليقوم من شربين  الساعة 12:35 بدلآ من 13:15.
 
قطار509 ركاب قلين / شربين ليقوم من قلين الساعة 9:45 بدلآ من 8:30.
 
876 أكسبريس شربين / طنطا ليقوم من شربين الساعه 11:50 بدلآ من 12:00. 
 
قطار 508 ركاب شربين / قلين ليقوم من كفر الشيخ الساعة 24:00 بدلآ من 23:42ويصل قلين الساعه 00:35.
 
قطار67 ركاب طنطا / المنصورة ليقوم من طنطا الساعة 18:30بدلآ من 17:25
 

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