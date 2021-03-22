الداخلية تضبط 31 ألف قرص مخدر قبل ترويجها في الدقهلية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى لجرائم ترويج العقاقير المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متجرى ومتعاطى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الدقهلية قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية) بالإتجار فى العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائه متخذاً من )صيدلية "ملكه" كائنة بذات الناحية محل سكنه) مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه حال تواجده بالصيدلية، وبحوزته (عدد 31335 قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية- 216 قرص مخدر - مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.