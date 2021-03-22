الحريرى: تشكيل الحكومة بين يدى الرئيس منذ 100 يوم وهدفى وضع حد لمعاناة اللبنانيين

كتب محمد شعلان

أكد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى، أن هدفه الأساسى فى المرحلة الحالية هو وضع حد للانهيار والمعاناة التى يعيشها الشعب اللبناني، مشيرا إلى أنه طلب من الرئيس ميشال عون الاستماع إلى اللبنانيين ويعطى فرصة للبلد بتشكيل حكومة متخصصين يقومون بالإصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار.

وغرد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المكلف، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "هدفي واحد، وضع حد للانهيار ومعاناة اللبنانيين. وطلبت من فخامة الرئيس، يسمع أوجاع اللبنانيين، ويعطي البلد فرصته الوحيدة والاخيرة بحكومة اختصاصيين تقوم بالإصلاحات وتوقف الانهيار، بلا تعطيل ولا اعتبارات حزبية ضيقة".



الحريرى على تويتر

وتابع: "بالانتظار، لأن فخامة الرئيس قال بخطابه الأخير إني ما قدمت له إلا خطوط عريضة، وسوف أوزع عليكم التشكيلة الكاملة بالأسماء والحقائب التي قدمتها اليه ببعبدا يوم 9 كانون الأول 2020 (9 ديسمبر)، يعني من أكثر من 100 يوم، وبترك الحكم عليها للرأي العام".



تغريدات الحريرى

واستكمل: "قلت لفخامة الرئيس ان تشكيلتي بين يديه من ١٠٠ يوم وجاهز مثل ما سبق وقلت علنا لأي اقتراحات وتعديلات بالأسماء والحقائب، وحتى اصراره على وزارة الداخلية سهلت له الحل. لكن مع الاسف جوابه الواضح: الثلث المعطل".



الحريرى يتحدث عن لقاء عون

ولم يسفر اجتماع عقد اليوم الاثنين، بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن اتفاق على حكومة جديدة، وقال الحريري بعد الاجتماع إن عون أصر على أن يحظى حلفاؤه السياسيون بأغلبية مُعطلة في الحكومة.

وتُعد زيارة الحريري، الثامنة عشرة إلى القصر الرئاسي منذ تكليفه في أكتوبر 2020 بتشكيل حكومة، وبعد تلويح فرنسا الأسبوع الماضي بعقوبات محتملة على القادة اللبنانيين بسبب عرقلتهم أي تقدم في المسار السياسي.