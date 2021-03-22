اليوم السابع
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الحريرى: الرئيس اللبنانى طلب "الثُلث الوزارى المعطل" فى الحكومة الجديدة

الإثنين، 22 مارس 2021 04:07 م
الحريرى: الرئيس اللبنانى طلب "الثُلث الوزارى المعطل" فى الحكومة الجديدة سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى المكلف
بيروت /أ ش أ/

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أعلن رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى، أن رئيس الجمهورية ميشال عون، سلمه أمس "تشكيلة كاملة للحكومة الجديدة" تتضمن ثُلثا وزاريا معطلا داخل الحكومة لصالح فريقه السياسى (التيار الوطنى الحر برئاسة النائب جبران باسيل) .

 

جاء ذلك فى تصريح صحفى مقتضب تلاه "الحريري" من داخل قصر بعبدا الجمهورى عقب اللقاء الذى عقده مع الرئيس اللبنانى ميشال عون والذى استغرق أقل من نصف ساعة.

 

وأكد الحريرى - فى كلمته التى بدت أقرب إلى إعلان لانهيار المساعى الرامية إلى تشكيل الحكومة منذ تكليفه بترؤسها وتأليفها فى شهر أكتوبر الماضى - أن هذا التصرف غير مقبول، لأن وظيفة رئيس الوزراء المكلف لا تقتصر على مجرد "تعبئة أوراق يتلقاها من الغير"، كما أنه ليس من بين مهام رئيس الجمهورية تشكيل الحكومات.

 


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