التنمية المحلية تبدأ تدريب العاملين بالمحافظات على منظومة تراخيص البناء الجديدة

كتب ــ على عبد الرحمن

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تنظيم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الأسبوع الجاري ورشتى عمل على مدار يومين تبدأ غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، للتدريب على منظومة تراخيص البناء الجديدة وتشمل جميع العناصر التى تتعامل مع هذه المنظومة بالمحافظات، ويستفيد من ورشتى العمل 243 متدرباً من المحافظات والجامعات الإقليمية ووزارة التخطيط، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضبط منظومة النمو العمراني والتصدى للبناء العشوائي فى المحافظات، واستعداد الدولة لتنفيذ منظومة تراخيص البناء والاشتراطات البنائية الجديدة.

وأوضح شعراوى، فى بيان اليوم، أن التدريب يضم: (6) متدربين من كل محافظة هم رئيس المدينة / الحى التجريبى ومدير المركز التكنولوجي فى المدينة / الحى التجريبى ومشرف النظام بالمركز التكنولوجى فى المدينة / الحى التجريبى ومدير الإدارة الهندسية (الإدارة الخلفية) بالمدينة / الحى التجريبى ورئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة اضافة الى مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ، ويضم التدريب أيضاً (3) متدربين من كل جامعه اقليمية و (10) من العاملين بوزارة التخطيط وهم مدربين المحليات موزعين علي يومي التدريب .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أنه سيتم تقسيم المتدربين فى كل يوم تدريبى الي مجموعتين، وأن كل مجموعة سيتم تدريبها في قاعة كبيرة علي التوازي وبنفس الاجندة التدريبية والمواعيد وسيقوم بالتدريب خبراء من وزارات التنمية المحلية والتعليم العالي والإسكان والمجتمعات العمرانية والشركة الهندسية للنظم، واعتباراً من بداية 1/4/2021 سيتم مرور فريق من مدربى وزارة التخطيط على المحافظات للتدريب العملى وبالتوازى يمر فريق آخر من الشركة الهندسية على الجامعات للتدريب العملى.

وأضاف شعراوى، أن التدريب سيركز على المهام الموكلة لكل الجهات المشاركة فى الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء، حتى يكونوا على دراية كاملة بالإجراءات للتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء فى يسر وسهولة.

ولفت شعراوى إلى أن ورشة العمل الأولى ستكون غداً الثلاثاء 23 مارس الجاري وتضم المتعاملين مع منطومة البناء الجديدة فى 14 محافظة هى "القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية"، مشيرا إلى أن الورشة الثانية والمقامة بعد غد الأربعاء 24 مارس تضم 13 محافظة هى "الفيوم و المنيا وبنى سويف و أسيوط وسوهاج وقنا و الأقصر و أسوان و البحر الأحمر والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح".

وأكد شعراوى، سعى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الجهات المعنية بالدولة لضبط منظومة النمو العمراني والتصدي لظاهرة العشوائيات ، مشيراً الى أهمية اشتراك كافة السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق جميع جوانب المنظومة على أرض الواقع و كذا الإجراءات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بإصدار تراخيص البناء، بما يحقق حوكمة منظومة البناء في مصر في إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية.

و أضاف وزير التنمية المحلية، أنه سيتم الاستمرار في تدريب العاملين التنفيذيين فى المحافظات و المراكز التكنولوجية بها على المنظومة الجديدة مع التأكيد على أهمية عنصر الوقت في إنهاء إجراءات الحصول على التراخيص وتطبيق الضوابط الجديدة بدقة متناهية ويسر للمتعاملين مع سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات لضمان نجاحها عند البدء في تطبيقها على أرض الواقع بالمحافظات وضرورة التنسيق الكامل في هذا الشأن.