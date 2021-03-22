اليوم السابع
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التنمية المحلية: أجهزة الدولة عملت لعامين لإحياء 25 نقطة من مسار العائلة المقدسة

الإثنين، 22 مارس 2021 03:51 م
التنمية المحلية: أجهزة الدولة عملت لعامين لإحياء 25 نقطة من مسار العائلة المقدسة العائلة المقدسة
الشرقية - إيمان مهنى

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قالت وزارة التنمية المحلية، إن الدولة بأجهزتها وممثلة فى وزارة السياحة والآثار والأجهزة المعنية، بذلت جهود مكثفة على مدار عامين "يد واحدة " لإعادة إحياء 25 نقطة من مسار العائلة المقدسة بمحافظات مصر، لتكون مزار سياحى عالمى.

جاء ذلك خلال مؤتمر الصحفى فى افتتاح مسار العائلة المقدسة فى الشرقية، بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب ووزيرى التنمية المحلية والسياحة والآثار، بمنطقة تل بسطه بمدينة الزقازيق .

ويعد مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة أحد أهم المشروعات التى توليها المحافظة اهتماما خاصاً لكونه يعزز من فرص تنمية الخدمات السياحية على أرض الشرقية، فالمحافظة تنفرد بمظاهر تراثية متعددة ومقاصد سياحية وينتشر بين ربوعها أكثر من 100 موقع أثرى وبها 3 طرق تاريخية ودينية تضيف للمحافظة عراقة وأصالة وتضعها على الخريطة السياحية العالمية، فتم زراعة النخيل حول منطقة تل بسطة بقوام ‏600 نخله على ان يتم زراعة نخل ملوكى ونخيل مثمر داخل المنطقه وخارجها.

فضلا عن عمل منشور معلوماتى باللغتين العربية والانجليزية يحتوى على ‏المادة الدينية والعلمية لمسار العائلة المقدسة.

 

 


مسار العائله المقدسه

الشرقيه

محافظة الشرقية

التنمية المحلية

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