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التعليم تعلن مقررات امتحانات الشهور بالترم الثانى لطلاب أولى وثانية ثانوى عام

الإثنين، 22 مارس 2021 08:55 ص
التعليم تعلن مقررات امتحانات الشهور بالترم الثانى لطلاب أولى وثانية ثانوى عام طلاب الثانوى العام
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توزيع مناهج الفصل الدراسى الثانى لطلاب الثانوى العام، فى الصفين الأول والثانى الثانوى، فى المواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية ومواد الكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات والجغرافيا والتاريخ والفلسفة والمنطق، موضحة أن توزيع المناهج تشمل شهور مارس وأبريل ومايو والتى سيكون الطالب مطالبا بها فى امتحانات الشهور بالترم الثانى.

ويؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام 3 امتحانات شهرية فى مارس وأبريل ومايو من المنزل على التابلت بشكل إلكترونى وتكون هذه الامتحانات بديلا لامتحانات الفصل الدراسى الثانى.

 

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ظهر اليوم الإثنين،  نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى، مؤكدة أن النتائج بها تفاصيل كثيرة تتعلق بأعداد الطلاب الذين أدوا الامتحانات إلكترونيا، ومن تعرضوا لمشكلات فنية أو تقنية وأيضا من تغيب عن أداء الامتحان، موضحة أن تقييم الطلاب فى النتائج سيكون وفق الأسلوب المتبع فى الثانوى العام، أى يعرف الطالب مستواه مقارنة بزملائه فى المادة على مستوى الجمهورية وليس المدرسة كما كان يحدث فى الماضى.

 

ولفتت الوزارة، إلى أن نتائج الفصل الدراسى الأول مكملة لامتحانات الترم الثانى التى تعقد من المنزل، مؤكدة أن الترم الأول ليس به نجاح أو رسوب لأن العامين الدراسيين الأول والثانى الثانوى سنوات نقل عادية، والهدف من إعلان النتائج هو تعرف الطالب على مستواه الحقيقى، ومحاولة التعويض فى الترم الثانى إذا كان لديه أى إخفاق أو تقصير فى مادة بعينها.

320212283047734-أحياء 1 ثانوى
أحياء 1 ثانوى

 

320212283047736-اسبانى 1 ثانوى
اسبانى 1 ثانوى

 

320212283047738-المانى 2 ثانوى
المانى 2 ثانوى

 

320212283047739-انجليزى 1 ثانوى
انجليزى 1 ثانوى

 

320212283047740-انجليزى 2 ثانوى
انجليزى 2 ثانوى

 

320212283047741-ايطالى 2 ثانوى
ايطالى 2 ثانوى

 

320212283047743-تاريخ 2 ثانوى
تاريخ 2 ثانوى

 

320212283047744-جغرافيا 2 ثانوى
جغرافيا 2 ثانوى

 

320212283047745-رياضيات 2 ثانوى
رياضيات 2 ثانوى

 

320212283047747-صينى اولى ثانوى
صينى اولى ثانوى

 

320212283047748-فرنساوى 1 ثانوى
فرنساوى 1 ثانوى

 

320212283047750-فرنساوى 2 ثانووى
فرنساوى 2 ثانووى

 

320212283047751-فلسفة 2 ثانوى
فلسفة 2 ثانوى

 

320212283047752-فيزياء 1 ثانوى
فيزياء 1 ثانوى

 

320212283047754-كيمياء 1 ثانوى
كيمياء 1 ثانوى

 

320212283047755-لغة عربية أولى ثانوى
لغة عربية أولى ثانوى

 

 

 


التربية والتعليم

توزيع مناهج الترم الثانى

طلاب الثانوى العام

توزيع مناهج الثانوية العامة

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