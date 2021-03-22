التحقيقات تكشف تفاصيل تورط 3 متهمين في سرقة مبالغ مالية من شركة بالدقى

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، تفاصيل تورط 3 أشخاص فى سرقة إحدى الشركات بمنطقة الدقى، حيث تبين أن المتهمين خططوا لسرقة الشركة، لعلمهم بوجود مبالغ مالية بداخلها، ووضعوا خطة فيما بينهم تقوم على السطو على الشركة بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين تمكنوا من دخول الشركة وسرقة المبالغ المالية، وفروا هاربين، وفى اليوم التالى اكتشف العاملين بالشركة اختفاء المبالغ المالية.

بدأت أجهزة الأمن فى إجراء التحريات حول الواقعة، وبفحص الكاميرات والاستماع لأقوال الشهود، توصلت إلى أن وراء الواقعة، 3 متهمين تم تحديد هويتهم، وضبطهم.

تلقى قسم شرطة الدقي، بلاغًا يفيد تعرض شركة للسرقة على يد مجهولين، انتقل المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تين تورط 3 أشخاص تم تحديد هويتهم في السرقة.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن الرائدان حسام العباسي ومحمد وحيد من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب السرقة، وأرشدوا عن المبلغ المالي المسروق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.