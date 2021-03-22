اليوم السابع
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"الاقتصادية" تحيل دعوى فرض الحراسة على شركة أطباء القاهرة الجديدة للاستئناف

الإثنين، 22 مارس 2021 04:14 م
"الاقتصادية" تحيل دعوى فرض الحراسة على شركة أطباء القاهرة الجديدة للاستئناف مبنى كايرو ميديكال كير - ارشيفية
كتب محمد أبو عوض

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قررت محكمة مستعجل القاهرة الاقتصادية، إحالة دعوى فرض الحراسة القضائية، على شركة أطباء القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، ويمثلها قانوناً دينا بهي الدين عبد الحميد الجندي، والمرفوعة من هشام أحمد فتحي السيد حسين، وإيهاب أحمد زكى البرعي، وتعيين الأخير حارساً عليها، وتقديم دفاتر وحسابات الشركة، وتصفية حساباتها، وبيان مستحقات مقيمي الدعوى، إلى أحد دوائر الاستئناف بالمحكمة.

 

وكشفت أوراق الدعوى والتي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن إيهاب أحمد زكى البرعي، وهشام أحمد فتحى السيد حسين، أقاما دعوى قضائية، ضد الممثل القانوني لشركة أطباء القاهرة الجديدة، "ش.م.م"، ويمثلها دينا بهى الدين عبد الحميد الجندى، وأحمد محسن محمد عبد المجيد سلامة، ودينا عمر عباس سيد أحمد، ومروة فاروق عبدالحميد محمد إبراهيم، وخالد حسن محمد الحوشي، طلبا في ختامها القضاء بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على شركة أطباء القاهرة الجديدة، وتعين إيهاب البرعى حارساً عليها، تكون مهمته استلام الشركة، ودفاترها و أصولها و معداتها و أجهزتها و مخازنها و استلام أرباحها و دفع المصروفات، وتوزيع الربح على المساهمين كلاً بحسب حصته في المال لحين انتهاء النزاع و إضافة المصروفات، وتسليم دفاتر و حسابات الشركة، وكافة المستندات والميزانيات، والقوائم المالية للشركة موضوع النزاع و في حالة تقديم كافة المستندات المتعلقة بالشركة ندب أحد الخبراء المختصين لاستلام كافة المستندات والانتقال للشركة و تصفية حسابات الشركة و بيان مستحقات المدعيين.

 

وأوضحت أوراق الدعوى أن الشركاء وجدوا بمراجعة القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات اتضح لهم التلاعب بل والاستيلاء على أموال الشركة والقيام بالتزوير في الحسابات والتزوير في اجتماعات وقرارات الجمعيات العمومية وهو ما حدا بالمدعيين الي إقامة دعواهم الماثلة للحكم لهما بالطلبات المبينة بصدر هذا الحكم وبختام صحيفة دعواهم.

 


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شركة أطباء القاهرة الجديدة

المحكمة الاقتصادية

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