الإعدام لمتهم ونجله والسجن 15سنه لآخرين فى مقتل شخص بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، رئيس المحكمة والمستشار وائل شعبان عضو يمين، وأحمد عبد العزيز وأحمد حنفى عضوى يسار، وأمانة سر على حسن ومحمد هارون وأندراوس فهمى، بالإعدام علي متهم ونجله والسجن علي شخصين آخرين بينهم سيدة بتهمة القتل عمدا، وذلك في القضية رقم 9839 لسنة 2020 جنايات مركز دير مواس والمقيدة برقم 2086 لسنة 2020 كلي جنوب المنيا.

كان المستشار تامر مطيع، المحامي العام الأول قد أحال القضية الي محكمة جنايات جنوب المنيا لمعاقبة المتهمين .

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم معلم من دير مواس، ونجله هارب، وأخر بدون عمل ،وربة منزل، بأنهم في يوم 5 سبتمبر لسنة 2020 دائرة مركز دير مواس، قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم علي قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة البيضاء وتربصوا له في المكان الذي أيقن سلفا مروره منه، وما أن ظفروا به حتي إنهالوا المتهمون الأول حتي الثالث عليه ضربا بالأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهم حاله تواجد المتهمة الرابعة علي مسرح الجريمة للشد من أزرهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته،حاله كوني المتهم الثالث طفل ويتجاوز 15 عاما ولم يبلغ الثامنة عشر سنه علي النحو المبين بالتحقيقات، والمتهمون الأول والثاني أحرز كلا منهما سلاحا أبيض سكين دون أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، المتهم الثالث أحرز سلاحا أبيض سكينا دون أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .

وكانت تحريات المباحث أفادت بصحة أقوال الشهود، وأن الدافع وراء ارتكاب الواقعة وجود خلافات سابقة بين المتهمون والمعتدى عليه.