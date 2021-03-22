اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مارس 2021 11:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الأم المثالية بالإسكندرية.. أرملة وهى عندها 25 سنة واشتغلت خياطة عشان تربى 3 أولاد.. فيديو لايف

الإثنين، 22 مارس 2021 11:05 م
الأم المثالية بالإسكندرية.. أرملة وهى عندها 25 سنة واشتغلت خياطة عشان تربى 3 أولاد.. فيديو لايف الام المثالية بالاسكندرية
الإسكندرية _ جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "اليوم السابع" لايف، مع صباح أنور شنودة الجندى، الفائزة بمسابقة الآم المثالية على مستوى محافظة الإسكندرية، من منطقة العصافرة القبلية شرق الإسكندرية، والتى تلقت التكريم بوسام الدولة من الدرجة الثانية من الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقالت السيدة صباح أنور شنودة: " كنت فرحانة جدا وفرحت فرحة كبيرة ولم أكن أتوقع الفوز، وعرفت بالفوز من خلال اتصال وزارة التضامن الاجتماعى بابنتى وإبلاغها بالجائزة.

وحول قصة كفاحها، قالت الأم المثالية: " بعد وفاة زوجى ترك لى 3 أبناء ولد و بنتين، ولد 4 سنين وبنت سنتين والصغيرة 7 أشهر، وقتها كان عمرى 25 سنة وكان أولادى صغيرين وفكرت إنى اشتغل خياطة فى البيت لرعاية الأولاد، وكان عندى ماكينة خياطة"، واتعلمت خياطة وكنت متخصصة فى ملابس الأطفال، وأفصل لآولادى وللغير، والحمد لله نشكر ربنا الحال مشى وصرفت عليهم خلال التعليم وهم كانوا متفوقين فى الدراسة ودلوقتى هانى حصل على بكالوروس الهندسة وشيرين بكالوريوس تربية ورشا بكالوريوس تجارة .

وحول تكريم الرئيس السيسى، قالت السيدة صباح:" كانت فرحة كبيرة بما قاله الرئيس السيسى، وتقابل معنا وتحدث معنا بشكل ودى قبل اللقاء الرسمى، وقدم الرئيس التحية لكل الآمهات وكنت سعيدة جدا بتكريم الرئيس ووسام الدولة من الدرجة التانية".

من جانبة قال المهندس هانى فرج، نجل الأم المثالية بالإسكندرية، كنت صغير لما بابا توفى، وفجأة وجدت ماما تقوم بدور الآم والأب، وكانت دايما حريصة وخايفة علينا وكانت توصلنا كلنا للمدرسة بنفسها، ودة كان تعب زيادة عليها، ومكنش فى إيدينا حاجة وإحنا صغيرين لحد ما كبرنا بدأنا نشتغل فى الصيف خلال الدراسة عشان نخف الحمل عنها، وهى كانت مبسوطة كل ما تشوفنا متفوقين وبننجح فى الدراسة "، وماما اتفقت معنا احنا علينا التعليم وهى عليها الشغل، خاصة فى فترة الدراسة، وكانت بتحاول تنتقى الأصدقاء وتحثنا دائما على الصلاة والصوم عشان نكون أولاد صالحين، وحاولت توفير كل سبل الراحة والنجاح".

وحول دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرأة، قال: الرئيس أكد على دور المرأة المصرية فى المجتمع المصرى خاصة مع ارتفاع عدد نسبة السيدات العاملات فى مصر، ما يرسخ دور مصر فى المنطقة العربية وتقدم ترتيب مصر عالميا فى دعم المرأة ودوروها فى تقديم أسرة ناجحة، وأكد الرئيس على أضرار الزواج المبكر ودعم المرأة فى الريف وقروض المشروعات الصغيرة لدعم المرأة".

وقالت شيرين فرج نجلة الآم المثالية:" قرأت عن المسابقة، ووجدت إن الشروط تنطبق على والدتى، وسعيت لتقديم الأوراق المطلوبة للمسابقة، ففى البداية كنت واثقة إن ربنا هيكرمها تكسب فى المسابقة، وعرفت إنها فازت فشعرت بفرحة كبيرة بخبر الفوز، وكنت بحاول أرد الجميل لكن مهما حاولت مش هقدر أرد الجميل وتعبها معانا، خاصة إن والدى توفى فى سن صغير وتربية الأطفال مش سهلة".

وأَضافت شيرين، أمى اختمت بتربيتنا تربية دينية صالحة والدراسة وشجعتنى بعد الدراسة باستكمال دراستى فى الكلية الأكليركية، وتعبت معنا كتير خلال المذاكرة، وكانت دائما تحرص على نجاحنا ولما كنا بنسألها تحبى هدية إية ماما فى عيد الآم كانت بتقول هديتى نجاحكم".

 

اليوم السابع فى منزل الام المثالية
اليوم السابع فى منزل الام المثالية

 

الام المثالية وسط أبنائها
الام المثالية وسط أبنائها

 

صباح شنودة
صباح شنودة

 

الام المثالية بالاسكندرية
الام المثالية بالاسكندرية

 

 


الام المثالية

الام المثالية بالاسكندرية

المرأة المصرية

عيد الام

تكريم الرئيس السيسى

وزارة التضامن الاجتماعى

اخبار الإسكندرية

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هناء فوزى الأم المثالية بمحافظة الأقصر تحكى قصة 27 سنة كفاح مع أبنائها

الإثنين، 22 مارس 2021 09:05 م

محافظ الإسماعيلية يستقبل الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية لتهنئتها.. صور

الإثنين، 22 مارس 2021 07:54 م

محافظ كفر الشيخ يستقبل الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية ويشيد بكفاحها.. صور

الإثنين، 22 مارس 2021 07:25 م

فاطمة الوروارى الأم المثالية على الجمهورية.. سيدة المستحيل ربت أبناءها من عرق "شغل الفاعل".. عملت فى الزراعة والبناء وسائقة سيارة وجرار زراعى.. محت أمية 300 من أهل قريتها.. وتبرعت لبناء مسجد ومدرسة.. فيديو وصور

الإثنين، 22 مارس 2021 06:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة