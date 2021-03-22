الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية.. قصة حب أثمرت طبيبا ومهندسا.. فيديو لايف

كفر الشيخ_ محمد سليمان

قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا مع سعيدة إسماعيل رزق الله، الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية من كفر الشيخ لعرض قصة كفاحها وتبرعها لزوجها الراحل بكليتها.

قالت سعيدة إسماعيل، من محافظة كفر الشيخ، والأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية، إنها تزوجت زوج من أسرة بسيطة وكان يعانى من فشل كلوي، حيث كانت الحياة صعبة وقتها، ولكن أعانها الله على متطلبات الحياة، لافتة إلى أن زوج شقيقتها وقف بجوارها بعد رفض أهلها التبرع بكليتها ، وقال لها ستذهبين إلى التبرع، وذهبت بالفعل ولكن خطأ طبى أدى إلى تلف الرئة التى تبرعت بها.

وتابعت سعيدة إسماعيل، أنه بعد عام من العينة على الكلى تعرض للوفاة الزوج، وكان سعد الابن الأكبر وقتها فى الصف الثالث الابتدائى وشقيقه عادل فى الصف الأول، مؤكدة أنها رزقت بالأولاد والتعليم العالى الذى تعلموه بعد وفاة الزوج.

وأكدت الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية، أنها بدأت العمل فى كل شىء وفى البيع الذى ينفق على المنزل وأسرتها من الحلال والذى ربى طبيب بشرى ومهندس زراعى تخرج من جامعة أسيوط.

وأشارت سعيدة إسماعيل، إلى أن اختيارها أما مثالية كان بمثابة المفاجأة بالنسبة لها، بعد كتابة قصة الكفاح التى وصلت إلى وزيرة التضامن، تم تكريمها كأم مثالية ثانية على مستوى الجمهورية، قائلة :"لما قالولى هتقابلى الريس قلت مش هنام النهاردة خالص".

وقالت سعيدة، أنها كانت تحلم بمقابلة الرئيس حامى البلد، بالإضافة إلى مقابلة محافظ كفر الشيخ الذى استمع إلى اقتراح نجلها بتبنى حملة مكافحة المخدرات، كما أن رسالتها للأمهات "أنه لا تيأس ويكون بينها وبين الله عمار".

وقال سعد عبد الواحد، نجل الأم المثالية، إن والدته سيدة مكافحة بمئة راجل وكانت بمثابة الأب والأم التى تشرفهم وترفع رأسهم دائما، لافتًا أنه يفخر بعمل والدته فى بيع الفسيخ والأسماك، حيث كان يشاركها هو وشقيقه الأصغر فى بيع الأسماك.