الأمن يكشف كواليس تداول فيديو لتقييد مواطنين: الجناة 3 تجار مخدرات بكرداسة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على شبكة الإنترنت بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله بعض الأشخاص موثقي اليدين، وقيام آخرين بالتعدى عليهم، وتم ضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله بعض الأشخاص موثقي اليدين، وقيام آخرون بالتعدى عليهم بالضرب.

بالفحص تم تحديد اثنين من المجنى عليهم، وتبين أنهم عاملان ومقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وباستدعائهما وسؤالهما أكدوا بأنهما أثناء سيرهما بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة، فوجئا بقيام 3 أشخاص بالتعدى عليهم بالضرب بعصى، وتوثيقهما اعتقاداً منهم أنهما متواجدان بالمنطقة للإرشاد عنهم كونهم من مُتجرى المواد المخدرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد هوية مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" اثنان منهم سبق ضبطهما فى إحدى الحملات الأمنية ومحبوسين حالياً احتياطياً على ذمة قضايا، وجارى تقنين الإجراءات لضبط المتهم الثالث.