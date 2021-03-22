اليوم السابع
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الأرصاد الجوية .. رياح متوسطة تضرب شمال سيناء.. والمحافظة تستعد لتقلبات الجو

الإثنين، 22 مارس 2021 07:47 ص
الأرصاد الجوية .. رياح متوسطة تضرب شمال سيناء.. والمحافظة تستعد لتقلبات الجو حالة الطقس _ صورة أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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شهدت مناطق شمال سيناء اليوم الإثنين، هبوب رياح متوسطة ضربت كافة أنحاء المحافظة مع إنخفاض فى درجات الحرارة، وإرتفاع ملحوظ فى أمواج البحر، وسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق .

وأعلنت محافظة شمال سيناء، وفق بيان اليوم الإثنين، الاستعدادت بين مختلف القطاعات والأجهزة الخدمية للتقلبات الجوية، باستمرار رفع درجة الإستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية، وجاهزية المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، خاصة المياه والصرف الصحى والكهرباء والتموين والصحة والتضامن الإجتماعى وغيرها من الجهات المعنية، واستمرار متابعة الموقف لحظة بلحظة بالتواصل مع الأرصاد الجوية والرى والموارد المائية وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات والمرافق .


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