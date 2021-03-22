اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مارس 2021 02:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح مسار العائلة المقدسة فى الشرقية بحضور وزيرى التنمية المحلية والسياحة

الإثنين، 22 مارس 2021 01:38 م
افتتاح مسار العائلة المقدسة فى الشرقية بحضور وزيرى التنمية المحلية والسياحة
الشرقية إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قبل قليل، يرافقه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار وعدد من قيادات الوزارتين، مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة بسخا.

وكان فى استقبال شعراوى والعنانى عقب وصولهما كل من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

ويتضمن مشروع تطوير المسار بالشرقية رفع كفاءة الطرق والمنطقة المحيطة بمنطقة آثار تل بسطا وإنشاء مركز خدمات سياحية متكامل وتنسيق الموقع العام بالنخيل وإقامة برجولات وتشييد بوابات تلاءم مسارات الزيارة وإعداد عرض متحفى للبئر المقدسة واللافتات الارشادية وبعض الأعمال الأخرى.

 

افتتاح مسار العائلة المقدسة فى الشرقية (1)
افتتاح مسار العائلة المقدسة فى الشرقية (1)

 

افتتاح مسار العائلة المقدسة فى الشرقية (2)
افتتاح مسار العائلة المقدسة فى الشرقية (2)

 

افتتاح مسار العائلة المقدسة فى الشرقية بحضور وزيرى التنمية المحلية والسياحة
افتتاح مسار العائلة المقدسة فى الشرقية بحضور وزيرى التنمية المحلية والسياحة

 


العائله المقدسه

الشرقيه

تطوير مسار العائله المقدسه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

افتتاح مسار العائلة المقدسة فى كفر الشيخ بعد انتهاء مشروع تطويره.. وزيرا السياحة والآثار والتنمية المحلية يفتتحان أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة.. يزوران كنيسة العذراء مريم.. والأهالى يستقبلون الحدث بالزغاريد

الإثنين، 22 مارس 2021 01:00 م

افتتاج مسار العائلة المقدسة فى محافظة كفر الشيخ .. فيديو لايف

الإثنين، 22 مارس 2021 10:33 ص

وزيرا التنمية المحلية والآثار ومحافظ كفر الشيخ يفتتحون مسار العائلة المقدسة

الإثنين، 22 مارس 2021 10:11 ص

افتتاح مسار العائلة المقدسة بالشرقية وكفر الشيخ غدا.. فيديو

الأحد، 21 مارس 2021 08:39 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة