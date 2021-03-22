افتتاح مسار العائلة المقدسة فى الشرقية بحضور وزيرى التنمية المحلية والسياحة

الشرقية إيمان مهنى

افتتح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قبل قليل، يرافقه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار وعدد من قيادات الوزارتين، مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة بسخا.

وكان فى استقبال شعراوى والعنانى عقب وصولهما كل من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

ويتضمن مشروع تطوير المسار بالشرقية رفع كفاءة الطرق والمنطقة المحيطة بمنطقة آثار تل بسطا وإنشاء مركز خدمات سياحية متكامل وتنسيق الموقع العام بالنخيل وإقامة برجولات وتشييد بوابات تلاءم مسارات الزيارة وإعداد عرض متحفى للبئر المقدسة واللافتات الارشادية وبعض الأعمال الأخرى.



افتتاح مسار العائلة المقدسة فى الشرقية (1)



افتتاح مسار العائلة المقدسة فى الشرقية (2)