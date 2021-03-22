اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مارس 2021 12:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بنجاح 96.88% والإعدادية 88.14%‏

الإثنين، 22 مارس 2021 11:16 ص
اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بنجاح 96.88% والإعدادية 88.14%‏ الدكتور محمد ‏الضويني وكيل الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أناب فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الاثنين،  الدكتور محمد ‏الضوينى، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسى 2020/2021.‏

واعتمد وكيل الأزهر، النتيجة بنسبة نجاح 96.88% للشهادة الابتدائية، حيث بلغ عدد الطلاب ‏الحاصلين على أكثر من 50% 132077 طالبًا وطالبة من إجمالى 137647، متخلفًا عن ‏الامتحانات 1322 طالبًا وطالبة، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت نسبة ‏النجاح فى الفتيات 97.84%، وعددهن 63769 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين 96.01%، ‏وعددهم 68308 طالبًا‎.‎

وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% ‏بنسبة نجاح 88.14%، حيث بلغ ‏عدد الطلاب الناجحين 110489 طالبًا وطالبة من إجمالى ‏126959 طالبًا وطالبة، متخلفًا عن ‏الامتحانات 1602 طالب وطالبة، وشهدت النتيجة كذلك تفوقًا للفتيات على البنين، حيث بلغت ‏نسبة النجاح فى الفتيات 92.24%، وعددهن 52935 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين ‏‏84.68%، وعددهم 57554 طالبًا‎.‎

وتيسيرًا على الطلاب وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال ‏هذا الرابط http://azhar.eg/results.html، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع إليها الطلاب والطالبات.


نتيجة الشهادة الاعدادية

نتيجة الشهادة الابتدايئة الازهرية

نتيجة الازهر

نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة