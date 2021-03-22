ارتفاع إجمالى قتلى هجمات النيجر إلى 60 شخصا على الأقل

قال مسئولون حكوميون محليون اليوم الاثنين، إن مسلحين قتلوا 60 مدنيا على الأقل في جنوب غرب النيجر أمس الأحد، وذلك بعد مراجعة الحصيلة التقديرية السابقة للضحايا والتي كانت تفيد بأنهم نحو 22 قتيلا.

وداهم المهاجمون ثلاث قرى بمنطقة تاهوا التي تتاخم مالي. وقال مصدر أمني إن مسلحين من تنظيم داعش، الذي ينشط فرعه المحلي في المنطقة، شنوا الهجمات.

وقال ألفوزازي ايسينتاج رئيس بلدية منطقة تيليا الريفية التي تتبعها القرى المتضررة لرويترز إن هناك نحو 60 قتيلا وإنه ليس لديه الحصيلة النهائية بعد.

وقدر زعيم قرية في المنطقة، طلب عدم نشر اسمه، عدد القتلى بنحو 70.

والعنف جزء من أزمة أمنية أوسع نطاقا في منطقة الساحل بغرب أفريقيا يغذيها أيضا إرهابيون على صلة بتنظيم القاعدة وميليشيات عرقية.

وأفاد تقرير لمجموعة منظمات إنسانية بقيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن هجمات أمس الأحد قد تكون انتقاما لعمليات اعتقال جرت في الآونة الأخيرة لأناس يُشتبه في انتمائهم لجماعات مسلحة بالمنطقة.

وقتل مسلحون مجهولون 58 قرويا في منطقة تيلابيري القريبة يوم الاثنين الماضي.