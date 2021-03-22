اختبار PEF يقيس تدفق هواء التنفس لمرضى الربو والتهاب الشعب الهوائية

كتبت فاطمة خليل

قياس ذروة التدفق PEF هو اختبار سريع لقياس تدفق الهواء من الرئتين، ويسمى القياس أيضًا معدل ذروة تدفق الزفير PEFR، حيث يساعد هذا الاختبار في قياس ذروة تدفق هواء التنفس في المصابين بالربو أو مرض الرئة المزمن، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار PEF واستخداماته، وفقاً لموقع جامعة روشيستر الأمريكية.

ويمكن أن يُظهر قياس ذروة التدفق كمية ومعدل الهواء الذي يمكن استنشاقه بقوة من الرئتين يجب أن يبدأ القياس بعد استنشاق كامل للرئة.

أثناء الاختبار، تقوم المريض بالنفخ بقوة في جهاز مقياس تدفق الذروة (PFM) وهو جهاز صغير محمول باليد غالبًا ما يكون مصنوعًا من البلاستيك صغير وخفيف بدرجة كافية لاستخدامه في أي مكان تقريبًا.

لماذا يطلب الطبيب اختبار قياس ذروة الجريان؟

قياس ذروة الجريان مفيد للأشخاص المصابين بالربو أثناء نوبة الربو، تبدأ الممرات الهوائية الكبيرة في الرئتين في الضيق ببطء يؤدي هذا إلى إبطاء سرعة تحرك الهواء عبر الرئتين.

يمكن أن يساعد مقياس ذروة الجريان في إظهار تضيق المسالك الهوائية جيدًا قبل حدوث نوبة الربو يمكن أن يساعدك مقياس ذروة الجريان في معرفة:

-متى تحصل على رعاية طبية طارئة

-ما مدى نجاح خطة علاج الربو

-متى تستخدم جهاز الاستنشاق

-متى تتوقف أو تضيف الدواء حسب توجيهات الطبيب

-ما الذي يسبب نوبة الربو، مثل ممارسة الرياضة

يمكن أن يساعدك مقياس ذروة الجريان في إدارة الربو يمكن أن يمنحك أنت ومقدم الرعاية الصحية الخاص بك معلومات حول مدى انفتاح الممرات الهوائية في رئتيك.

يمكن أن يجد PFM تغييرات صغيرة في المسالك الهوائية الكبيرة قبل أن تبدأ في التنفس سيسمح لك استخدام PFM كل يوم بمعرفة متى تبدأ تدفقات الذروة في الانخفاض.

يتيح لك ذلك إجراء تغييرات مبكرة في دوائك أو روتينك. يمكن أن يساعدك ذلك في منع تفاقم أعراض الربو.

يمكن لـ PFM أيضًا العثور على القراءة التي تحتاج من خلالها إلى الاتصال بطبيبك أو الذهاب إلى غرفة الطوارئ بالمستشفى.

يمكن أيضًا استخدام PFM لتقييم مشاكل الرئة الأخرى ، مثل:

-انتفاخ الرئة. يُعرف هذا أيضًا باسم COPD (مرض الانسداد الرئوي المزمن) ، وهو حالة رئوية مزمنة تؤثر على أصغر الأكياس الهوائية في الرئتين (الحويصلات الهوائية).

-التهاب الشعب الهوائية المزمن. هذا هو التهاب القصبات الهوائية طويل الأمد. ينتج عنه الكثير من المخاط والسعال المزمن.