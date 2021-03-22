اليوم السابع
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اتحاد الجامعات العربية يكرم أبو الغيط فى افتتاح مؤتمر اللغة العربية

الإثنين، 22 مارس 2021 11:43 ص
اتحاد الجامعات العربية يكرم أبو الغيط فى افتتاح مؤتمر اللغة العربية الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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أشاد اتحاد الجامعات العربية بمشاركة الجامعة العربية، في مؤتمر "اللغة العربية أمانة قومية"، معتبرا أن التزامن بين ذكرى تأسيس الجامعة والمؤتمر، يمثل انعكاسا لأهمية دورها.

وقال الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، أن الجامعة العربية لعبت دورا رئيسيا في احتضان القضايا العربية، موضحا أنه قد خرجت من رحمها العديد من المؤسسات، التي تهدف إلى ترسيخ هذا الهدف، فكان الاتحاد من أوائل تلك المؤسسات.

وحرص سلامة على تقديم درع الاتحاد للأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، تقديرا له على الدور الذى تلعبه الجامعة في دعم القضايا العربية، كما هنأه بمناسبة فوزه بفترة ولاية ثانية على رأس المنظمة الإقليمية، في انعكاس صريح للإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية.

ويأتي مؤتمر "اللغة العربية أمانة قومية"، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الـ76 لتأسيس الجامعة العربية، في إطار حرص الكيان العربى المشترك على دعم اللغة العربية، باعتبارها أحد أهم مظاهر الهوية المشتركة للدول الأعضاء بالجامعة.

وأوضح سلامة أنه بالرغم من أهمية اللغة العربية إلا أنها مازالت تواجه العديد من التحديات، وذلك بالرغم مما تمتلكه الدول العربية من إمكانات مالية وكفاءات بشرية، يمكن تحقيق الطموحات التي تتطلع إليها كل الدول العربية في المستقبل فيما يتعلق بتعزيز اللغة العربية.

ودعا سلامة كافة المؤسسات ومجامع اللغة العربية لتقديم المبادرات من أجل تعزيز اللغة العربية، مؤكدا أن الاتحاد على استعداد كامل لتقديم الدعم لهم.

وأعربت الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاجتماعية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، عن سعادتها البالغة للمشاركة فى مؤتمر "اللغة العربية أمانة قومية"، والذى يعقد عبر الفيديو كونفرنس، من العاصمة الأردنية عمان، حيث نقلت تحيات الأمين العام، أحمد أبو الغيط، للحضور.

وأضافت أبو غزالة أن اللغة تبقى أهم الروابط التى تجمع بين الشعوب العربية، وهو ما يمثل أهمية التزامن بين المؤتمر، الذى يهدف إلى تعزيز اللغة العربية، مع ذكرى تأسيس الجامعة.

وأوضحت أن الهوية اللغوية ينبغى أن تكون على رأس أولويات الدول العربية، فى ظل "السلطوية التكنولوجية"، موضحة أنها تعانى من التهميش، مما يدفع نحو العمل على إنقاذها عبر نشرها بين غير الناطقين بها.

وشددت السفيرة أبو غزالة على أن الجامعة العربية عملت على تعزيز اللغة العربية عبر تأسيس المعهد العربى للغة العربية بالجزائر، بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية لتمكين اللغة العربية، كما تعمل عبر لجان من الخبراء على إعداد اختبارات للغة بين الناطقين بها وغيرهم، كما تنظم الأمانة العامة مسابقات فى الخطابة والشعر العربى.

واختتمت الأمين العام المساعد كلمتها بالتعبير عن شكرها لاختيار عنوان المؤتمر "اللغة العربية أمانة قومية"، موضحة أنه انعكاس لأهمية اللغة وتعزيزها.


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اللغة العربية أمانة قومية

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