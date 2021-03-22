اتباع حمية الكيتون يساعد على ضبط الأنسولين لمرضى السكرى

ندى سليم

حمية الكيتون هى إحدى الحميات الغذائية التي تعتمد على الحد من دخول الكربوهيدرات، ما يجبر الجسم على تكسير الدهون للحصول على الطاقة، وقد يلعب هذا النظام دورًا آخر في السيطرة على نسبة السكر في الدم وتقليل مستويات الأنسولين.



نظام الكيتون يساعد فى ضبط الانسولين لمرضى السكر

وقالت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية الطبية، إن مرض السكري من النوع الثانى الذى يؤدى الى ارتفاع نسبة السكر في الدم والتي يترتب عليه مضاعفات صحية بالغة في بقية أعضاء الجسم، لذا تبين أن اتباع نظام الكيتون يسهم في ضبط مستوياته ومستويات الأنسولين.

وأكد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من داء السكري من النوع الثانى لابد أن يتناولوا البروتينات الخالية من الدهون والألياف والكربوهيدرات المعالجة والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والدهون النباتية الصحية مثل الأفوكادو أو المكسرات أو زيت الزيتون، حتى يتم التحكم في تناول الكربوهيدرات التي من خلالها تبقى مستويات السكر في الدم طبيعية.

وأكدت الدراسة أن النظام الغذائي "الكيتون" يعد أحد أكثر الطرق الصحية لتناول الطعام للمساعدة في إدارة مرض السكري من النوع الثانى لأنه يعمل على تكسير الدهون للحصول على الطاقة.

وأشارت الدراسة إلى أن انخفاض تناول الكربوهيدرات في النظام الغذائي يساعد في القضاء على الارتفاع الكبير في نسبة السكر في الدم، ما يقلل من الحاجة إلى الأنسولين.