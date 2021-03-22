اليوم السابع
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إطلاق قمر صناعى كورى جنوبى من كازاخستان بنجاح

الإثنين، 22 مارس 2021 11:33 ص
إطلاق قمر صناعى كورى جنوبى من كازاخستان بنجاح إطلاق صاروخ فضاء يحمل قمرا صناعيا _ صورة أرشيفية
سول /أ ش أ/

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أطلقت كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، قمرا صناعيا متوسط الحجم ومحلى الصنع، من الجيل التالي، من مركز فضاء فى كازاخستان.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن القمر الصناعى يبلغ وزنه 540 كيلو جرامًا، وحُمّل على صاروخ "سويوز-2.1a" الروسي، وتم إطلاقه من قاعدة "بايكونور" الفضائية فى كازاخستان فى الساعة (11:07).

وكان من المقرر إطلاق "سويوز-2.1a" فى يوم 20 مارس لكن تم تأجيله مرتين، بسبب مشاكل تم اكتشافها فى الجزء العلوى من الصاروخ.

ومن المتوقع أن يقوم القمر الصناعي، المجهز بنظام استشعار التصوير الذى طوره باحثون كوريون جنوبيون، بمهمة مراقبة مدتها أربع سنوات على ارتفاع 497.8 كيلومترا فوق سطح الأرض، ويوفر مقاطع فيديو مراقبة دقيقة للأرض بدءا من أكتوبر بعد تشغيل تجريبى لمدة 6 أشهر.

 


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