إصابة 20 شرطيا واعتقال 7 متظاهرين فى أعمال شغب خلال احتجاجات بريطانيا

لندن /أ ش أ/

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الإثنين، إصابة 20 من أفرادها، واعتقال 7 أشخاص، بعد اندلاع أعمال شغب خلال مسيرة احتجاجية شهدتها مدينة "بريستول" بغرب إنجلترا الليلة الماضية اعتراضا على التشريع الشرطى الجديد الذى اقترحته الحكومة.

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن أندى مارش، المفوض فى شرطة أفون وسومرست المحلية، قوله إن "عددًا أكبر" سيتم اعتقاله فى الساعات والأيام القادمة، حيث يقوم الضباط بفحص كمية كبيرة من لقطات كاميرات المراقبة التى توثق ما حدث ليلة الأحد.

وتجمع الآلاف فى جميع أنحاء إنجلترا خلال عطلة نهاية الأسبوع لمعارضة التشريع - الذى وصفه مئات من خبراء القانون بأنه "شديد القسوة" - ويخشون أن يصبح مشروع قانون الشرطة والجريمة والأحكام والمحاكم بمثابة "توسع مقلق لسيطرة الدولة على التجمعات القانونية"، بحسب الصحيفة.

وأُدينت "أقلية صغيرة" من المتظاهرين بشدة بعد أن أظهرت لقطات لهم وهم يهاجمون مركزًا للشرطة، ويشعلون النار فى مركبتين شرطيتين، ويتلفون 10 سيارات أخرى، ويشتبكون مع رجال الشرطة، ما أسفر عن نقل اثنين منهم إلى المستشفى بكسور فى العظام.

وصرحت شرطة أوفون وسومرست للاندبندنت بأن 18 ضابطا آخر أصيبوا بجروح نتيجة لذلك، وقال مفوض الشرطة إن احتجاجات بريستول السلمية "اختطفها متطرفون".

وقدرت الشرطة أن ما بين 2000 و3000 شخص تجمعوا فى فى بريستول لمعارضة مشروع القانون.

من جانبها، وصفت وزيرة الداخلية البريطانية "بريتى باتل" مشاهد الشغب فى بريستول بأنها "بلطجة وفوضى"، مؤكدة أنها غير مقبولة.