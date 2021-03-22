إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم بطريق بلبيس- العاشر من رمضان

الشرقية -فتحية الديب

استقبل مستشفى بلبيس المركزى بمحافظة الشرقية، منذ قليل 14 شخصا مصابين بسحجات وكدمات وكسور وبينهم 4 حالات خطرة، وتبين حدوث إصابتهم أثر حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة ميكروباص طريق بلبيس العاشر.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم أول الزقازيق يفيد إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول 14 شخصا مصابين بسحجات وكدمات، وبينهم 4 حالات إصابتهم خطرة.

وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي طريق " بلبيس- العاشر من رمضان" أمام شبكة الكهرباء، وأسفر عن إصابة 14 شخص، فيما يقوم فريق طبى برئاسة الدكتور أبو الفتوح عياد، مدير مستشفى بلبيس المركزى، ونائبه بالتعامل مع الحالات.