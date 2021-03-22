إصابات كورونا في المكسيك تصل لمليونين و195772 والوفيات 198036 حالة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 2133 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و209 وفيات ليصبح إجمالي عدد المصابين بالفيروس مليونين و195772 والوفيات 198036.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 122.62 مليون أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و832277.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.