اليوم السابع
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إسبانيا تعلن استعدادها استخدام لقاح "أسترازينكا" لأشخاص بين الـ18 و65 عامًا

الإثنين، 22 مارس 2021 04:32 م
إسبانيا تعلن استعدادها استخدام لقاح "أسترازينكا" لأشخاص بين الـ18 و65 عامًا لقاح كورونا
(أ.ش. أ)

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 أعلنت إسبانيا استعدادها التوسع في نطاق استخدام لقاح شركة "أسترازينكا" البريطانية السويدية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم بين الـ18 وحتى 65 عامًا، بدلًا من 55 عامًا.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم  أن إسبانيا تخطط لاستخدام لقاحات من تطوير شركتي "فايزر" و"موديرنا" الأمريكيتين المصنعتين للأدوية على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن سن 65 عامًا أو لديهم مخاطر صحية، بينما سيتم استخدام لقاح "أسترازينكا" بصورة أساسية مع الشباب.

وكانت إسبانيا قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستستأنف استخدام اللقاح، بعد غدا لأربعاء بعد تعليق استخدامه على خلفية تقارير أفادت بتسببه في حدوث تجلطات دموية لدى من يتلقاه، وهذا ما نفته وكالة الأدوية الأوروبية، مؤكدة أن منافع اللقاح في الحماية من الفيروس أكثر من المخاطر.

 

 

 


لقاح كورونا

لقاح سبوتنيك

سبوتنيك

استرازينكا

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