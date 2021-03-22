اليوم السابع
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إخلاء سبيل المنتج الفني محمد مشيش في اتهامه بالتزوير

الإثنين، 22 مارس 2021 11:40 ص
إخلاء سبيل المنتج الفني محمد مشيش في اتهامه بالتزوير المنتج الفني محمد مشيش
القليوبية فريق المحافظات

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أخلت جهات التحقيق سبيل المنتج محمد مشيش، بعد القبض عليه من قبل في فبراير الماضى، على خلفية صدور حكم غيابى بسجنه 3 سنوات لاتهامه بالتزوير، فى أحد القضايا فى عام 2018.

 

وكان اللواء فخر الدين العربي، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، تلقى إخطارًا في فبراير الماضي، يفيد القبض على المنتج السينمائي محمد مشيش، في حملة لتنفيذ الأحكام بدائرة قسم ثان شبر الخيمة.

 

وألقي القبض على مشيش على خلفية اتهامه في القضية رقم 23984 لعام 2018، جنايات قسم شبرا الخيمة، وصدر حكم غيابي ضده بالسجن لمدة 3 سنوات، وتم ترحيله إلى القسم لاستكمال الإجراءات القانونية.

يذكرأن محمد مشيش منتج سورى، له العديد من الأعمال الدرامية منها مسلسلات "ونوس ، جراند أوتيل ، لا تطفئ الشمس ، ليالي أوجيني ، طريقي ، أهو ده اللي صار ، هذا المساء ، وزي الشمس".


محمد مشيش

المنتج محمد مشيش

اعمال محمد مشيش

القبض على محمد مشيش

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