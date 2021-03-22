إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بقرى "حياة كريمة" بكفر الشيخ بتكلفة مليون و610 ألف جنيه

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل لتلبية إحتياجات أهالي القرى والفئات الأكثر إحتياجاً في مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الإقتصادية ‏والحماية الإجتماعية، ومن هذه المشروعات رفع كفاءة خدمات الكهرباء، وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالقرى بتكلفة إستثمارية مليون و610 الف جنيه، بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورعاية المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وبإشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.

وأوضح اللواء نورالدين، وفق بيان اليوم الإثنين، أن الهدف من المبادرة السعي لتقليل الأعطال في شبكات الجهد المنخفض وإستقرار التيار الكهربائي، والتي تضمنت إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض " إحلال وتجديد محولات " الشنوانى 3،2،1 ، قمحاوي، المستشفى بأم سن، السيد خليل، احمد عرابي، محول 72 رقم 1" بـ 235 عموداً بمركز ومدينة الرياض ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة بتكلفة 705 الف جنيه، وشملت المبادرة إحلال وتجديد 3 محولات " الحلاجين ، أبو خشبه ، معزور ،الزياتين البحرية " بـ 86 عموداً و 1,2 كم موصلات منخفض بمركز ومدينة سيدى سالم ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة بتكلفة 278 الف جنيه، وذلك لتحسين جودة التغذية الكهربائية، وإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة.

وأضاف نور الدين، تحسين الخدمة للمستفيدين بالقرى المختلفة، هدفها هو أن يحصل المواطن على أعلى جودة وأفضل كفاءة، و شملت إحلال وتجديد محول ( قطب ابراهيم – الخادمية ) بـ 1,5 كم موصلات منخفض بقرى شرق كفر الشيخ ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة بتكلفة 26 الف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بمركز ومدينة قلين بإجمالي تكلفة 601 الف جنيه، حيث تم إحلال وتجديد قرية المنشأة الشرقي بـ 60 عمود و4كم موصلات ليستفيد منها أهالي القرى، كذا إحلال وتجديد قرية المعهد الديني بـ 40 عموداً و3 كم موصلات ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة، وكذلك إحلال وتجديد محول المقطم القديم بـ 12 عموداٍ ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة، لتحسين وتطوير أداء الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدف رفع كفاءتها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة.

وأكد نور الدين، أهمية إستقرار التغذية الكهربائية، وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق، مؤكداً على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، مشددا على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.