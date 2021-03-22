اليوم السابع
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الإثنين، 22 مارس 2021 02:27 م
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إحالة 19 من العاملين بالوحدات الصحية والبيطرية في شبراخيت البحيرة للتحقيق

الإثنين، 22 مارس 2021 01:22 م
إحالة 19 من العاملين بالوحدات الصحية والبيطرية في شبراخيت البحيرة للتحقيق جانب من الحملات
البحيرة - ناصر جودة

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نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة، أسفرت عن إحالة 19 من العاملين بالوحدة الصحية في أبوالسحما والوحدة الصحية بالقرداحى، والوحدة البيطرية بأبومنجوج، للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.

وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية، لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع  ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

 

 


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محافظة البحيرة

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الرقابة والمتابعة

الوحدة البيطرية

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