أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين على صلة بجيش ميانمار

رويترز

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الاثنين عقوبات تستهدف فردين وكيانين على صلة بجيش ميانمار والقمع الذي يمارسه ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية.

جاءت الخطوة الأمريكية في أعقاب قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اليوم الاثنين على 11 فردا على صلة بانقلاب الأول من فبراير شباط في ميانمار، في أهم رد من الاتحاد الأوروبي منذ بدء القمع العسكري للمحتجين. وتعرف ميانمار أيضا باسم بورما.

وفالت أندريا جاكي مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة "لا بد أن ينتهي العنف القاتل الذي تمارسه قوات الأمن البورمية ضد المحتجين السلميين". وأضافت "نواصل الوقوف مع شعب بورما".

واستهدف إجراء وزارة الخزانة تان هلاينج أحد قادة قوات الشرطة، وضابط الجيش أونج سو، وأيضا كيانين عسكريين هما فرقة المشاة الخفيفة 33 في الجيش البورمي وفرقة المشاة الخفيفة 77 في الجيش البورمي.