اليوم السابع
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ألمانيا تسجل 7709 إصابة بكورونا والهند تصل لـ 159967 حالة وفاة

الإثنين، 22 مارس 2021 07:16 ص
ألمانيا تسجل 7709 إصابة بكورونا والهند تصل لـ 159967 حالة وفاة كورونا في الهند
رويترز

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و 667225 حالة بعد تسجيل 7709 إصابات.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنه إلى 74714 وفاة بعد تسجيل 50 حالة وفاة.

في السياق ذاته سجلت الهند 212 حالة وفاة جديدة بكوفيد -19 اليوم الاثنين ، وهو أكبر عدد منذ أوائل يناير بينما قفزت الإصابات 46951 وهو أعلى عدد منذ أوائل نوفمبر.

وارتفع إجمالي الوفيات الآن إلى 159967 والإصابات إلى 11.65 مليون إصابة في أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

 

 

 


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