اليوم السابع
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أسعار اللحوم البلدى اليوم تتراوح بين 100-140 جنيها للكيلو

الإثنين، 22 مارس 2021 06:00 ص
أسعار اللحوم البلدى اليوم تتراوح بين 100-140 جنيها للكيلو لحوم ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار اللحوم البلدى، اليوم الاثنين 22-3-2021، وذلك وفقا لما اعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.
 
 
وقال مصطفى حجازي صاحب محل جزارة، إن أسعار  اللحوم الكندوز  تتراوح بين  120 - 140.جنيها  للكيلو، و أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو . 
 
 
وأضاف حجازي، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، أن  سعر اللحم المفروم العادي يتراوح 110-125جنيها الكيلو، الكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو، سعر السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها. 
 
وكان اتحاد الغرف التجارية، قد أعلن في وقت سابق عن تشديد الرقابة علي السلع الغذائية مؤكدا استقرار اسعار جميع الأغذية الأساسية، وزيادة المعروض في الأسواق 
 
 
 
 

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