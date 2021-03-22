أسعار اللحوم البلدى اليوم تتراوح بين 100-140 جنيها للكيلو

استقرت أسعار اللحوم البلدى، اليوم الاثنين 22-3-2021، وذلك وفقا لما اعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وقال مصطفى حجازي صاحب محل جزارة، إن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120 - 140.جنيها للكيلو، و أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو .
وأضاف حجازي، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، أن سعر اللحم المفروم العادي يتراوح 110-125جنيها الكيلو، الكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو، سعر السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها.
وكان اتحاد الغرف التجارية، قد أعلن في وقت سابق عن تشديد الرقابة علي السلع الغذائية مؤكدا استقرار اسعار جميع الأغذية الأساسية، وزيادة المعروض في الأسواق
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