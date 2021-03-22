أبرز تصريحات وزيرة الصحة اليوم والفئات الجديدة المستحقة للتطعيم.. إنفوجراف

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن الموجة الثالثة من كورونا لم تبدأ بعد فى مصر، وأن جميع مستشفيات الوزارة فى حالة استعداد للتعامل معها من خلال 5600 مستشفي ووحدة صحية منتشرة بكافة محافظات الجمهورية.

وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الصحة مع السفير الصيني بالقاهرة، إن مصر حصلت على 600 ألف جرعة من اللقاح الصينى كهدية، مشيرة إلى أنه سيتم تطعيم العاملين في السياحة والطيران، كما أن الوزارة ستتيح استخراج شهادات الحصول على التطعيم باللغتين العربية والإنجليزية.

وعن الموجة الثالثة قالت وزيرة الصحة، إن الوزارة مستعدة للموجة الثالثة من كورونا بطاقة 100% من المستشفيات، لافتة إلى أن إجمالي أعداد المواطنين الذين سجلوا للحصول على لقاح كورونا من الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة 500 ألف شخص، موضحة أن مصر ستبدأ بنهاية شهر مارس في استلام الدفعة الأولى من 40 مليون جرعة في إطار الخطة الهادفة إلى تطعيم 20 مليون مواطن مصري.

أبرز تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي:



أبرز تصريحات وزيرة الصحة والفئات الجديدة المستحقة للتطعيم

الموجة الثالثة من كورونا لم تبدأ بعد ومستعدون لها

حصلنا على 600 ألف جرعة من اللقاح الصينى كهدية

40 مليون جرعة تصل مصر بدءا من أواخر مارس

سيتم تطعيم العاملين في السياحة والطيران

قمنا بتأمين تطعيمات الراغبين في الحج

استخراج شهادات التطعيم بالعربية والإنجليزية

نصف مليون شخص حصلوا على لقاح كورونا