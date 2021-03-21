اليوم السابع
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الأحد، 21 مارس 2021 01:06 م
خالد صلاح
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89 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

الأحد، 21 مارس 2021 11:50 ص
89 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال مستوطنون يقتحمون باحات الاقصى _ صورة أرشيفية
/أ ش أ/

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أعلنت وزارة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية (فرع القدس) أن 89 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد، - بأن 39 مستوطنا، و50 طالبا تلموديا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية.

فى سياق متصل، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على شاب مقدسى فى حى الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وقد تم نقل الشاب للمستشفى للعلاج بعد إصابته بكدمات فى يديه وساقيه، وجروح فى جسده.

 


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