5 مشاكل صحية تتطلب الذهاب لطبيب الأسنان فورا.. لا تتجاهلها

كتبت هند عادل

صحة الفم لا تقل أهمية عن صحتك الجسدية والعقلية إذا حافظت على نظافة أسنانك، يمكنك تجنب مشاكل صحة الفم الرئيسية التي يمكن أن تكون مؤلمة للغاية يجب أن تضع في اعتبارك بعض الأشياء عندما تعتني بصحة أسنانك أبرزها أسنانك مرتين في اليوم، ويجب أن تستخدم المعدات الصحيحة، كما يجب أن تحافظ على نظافة أجهزتك ويجب أن تعرف متى تستبدلها.

يفضل العديد من الأشخاص أيضًا تنظيف أسنانهم بالخيط بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة للتخلص من البكتيريا الدقيقة أو الأوساخ التي قد تكون عالقة بين أسنانك وخط اللثة يعتبر التنظيف بالخيط من الممارسات الجيدة وينصح الجميع باتباعه بانتظام يجب عليك أيضًا استخدام غسول للفم للحفاظ على فمك نظيفًا ومنتعشًا كما أنه يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة، وفقا لتقرير لموقع TIME NOW NEWS

الوقت الذي يجب أن ترى فيه طبيب الأسنان



إذا كنت تعاني من احمرار وتورم اللثة.

إذا نزفت لثتك عند تنظيف أسنانك.

إذا كنت تواجه مشاكل حساسية.

إذا كان أنفاسك كريهة وكان هناك ألم غير عادي في فمك.

إذا كانت أسنانك الدائمة تتساقط.

لماذا يجب تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا؟





نفسًا منعشًا: إذا كنت لا تغسل أسنانك يوميًا، تبدأ البكتيريا في التراكم في فمك ما يسبب رائحة الفم الكريهة يجب تنظيف أسنانك مرتين حتى تعطي فمك إحساسًا بالانتعاش.

منع أمراض اللثة: إذا كنت لا تغسل أسنانك يوميًا، فهناك خطر من تراكم البلاك على أسنانك. يمكن أن يؤدي إلى أمراض اللثة التي يمكن أن تسبب التهاب اللثة ونزيف اللثة.

إزالة البقع: من المهم إزالة البقع من أسنانك حتى تبدو نظيفة وواضحة. معجون الأسنان له خصائص يمكن أن تزيل أي بقع صلبة على سطح أسنانك وتجعلها تبدو بيضاء لامعة.

إنتاج اللعاب: ينتج فمك المزيد من اللعاب عندما تكون مستيقظًا ويقل اللعاب عندما تكون نائمًا. يشكل اللعاب طبقة واقية على أسنانك ويمنع الإصابة بأمراض الأسنان وبالتالي، يجب عليك الفرشاة مرتين للحفاظ على صحة أسنانك ولثتك حتى عندما لا ينتج فمك الكثير من اللعاب.

الصحة العامة: من الملاحظ أن صحة الفم تؤثر على صحتك العامة ترتبط العديد من الأمراض بشكل مباشر أو غير مباشر بنظافة فمك يمكن أن يؤدي الافتقار إلى صحة الفم إلى الإصابة بمرض السكري وسكتة قلبية وهشاشة العظام والأطفال الخدج.