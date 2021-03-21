اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مارس 2021 03:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

20 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء بأسوان.. و128 ألفا ببنى سويف

الأحد، 21 مارس 2021 03:18 م
20 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء بأسوان.. و128 ألفا ببنى سويف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
المحافظات - عبد الله صلاح – هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمختلف المدن والمراكز تواصل تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء والتي وصلت حتى الآن إلى 20 ألف طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت نحو 72 مليون جنيه.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إنه توجد توجيهات مشددة لتقديم كافة التيسيرات لتسهيل إجراءات استلام الملفات، وحسن التعامل مع المواطنين، مع العمل على دفع اللجان الفنية لسرعة فحص الملفات وتكثيف أعمال المعاينات لسرعة الانتهاء من الإجراءات.

وأشار أشرف عطية إلى أن هناك تعليمات مباشرة للمسئولين بالمراكز التكنولوجية بأهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المترددين والعاملين بها من أي أضرار.

وناشد المحافظ، المواطنين بسرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المحددة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بنهاية مارس الجارى، مكلفاً مسئولي المحليات والعاملين بملف التصالح بتحفيز المواطنين لاستثمار هذه الفرصة الذهبية وخاصة أنه لن يتم مد العمل بالقانون مرة أخرى، حيث يعتبر الشهر الحالي هو الموعد النهائي للتصالح.

وفى بني سويف، صرح المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بأن إجمالي طلبات التصالح المقدمة حتى اليوم قد بلغ 128 ألفا و30 طلبا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقى الطلبات حتى 31 مارس الجاري طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح "جدية" إذا ما تم السداد خلال فبراير الماضي، تزيد إلى 40% حال  السداد خلال مارس الحالى، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير 2021.

وأكد المحافظ استمرار تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى كورونا، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

ووجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.


طلبات التصالح

مخالفات البناء

اسوان

المراكز التكنولوجيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظة المنوفية تتلقى 200 ألف و709 طلبات للتصالح فى مخالفات البناء حتى الآن

الإثنين، 15 مارس 2021 06:00 ص

محافظ أسوان يوافق على قبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء للمجموعة الثانية

الخميس، 11 مارس 2021 04:27 م

242 ألفا و117 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء بالشرقية حتى الآن

الأربعاء، 10 مارس 2021 01:33 م

127 ألف مواطن ببنى سويف يتقدمون بطلبات تصالح فى مخالفات البناء

الإثنين، 08 مارس 2021 04:51 م

رئيس مدينة أشمون: استمرار تلقى طلبات التصالح من المواطنين بقرى المركز.. صور

الأحد، 07 مارس 2021 01:26 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة