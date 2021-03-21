16 مركزا جديدا بالإسكندرية لتطعيم المواطنين ضد كورونا

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن تجهيز 16 مركزا جديدا على مستوى المحاقظة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا تضاف إلى الثلاثة مراكز المخصصة حاليا لتطعيم المواطنين، وذلك بالتزامن مع اعلان وزارة الصحة عن وصول كمبة جدبدة من جرعات التطعيم ضد المرض.

وأوضح "السقعان"، فى بيان صادر اليوم، أن المراكز الستة عشر الجديدة تتضمن أربعة مستشفيات واثنا عشر وحدة موزعة على مختلف مناطق المحافظة للتيسير على المواطنين ، فتم تجهيز مراكر التطعيم بمستشفى شرق المدينة ووحدة طب أسرة المندرة بمنطقة المنتزه ، وبمستشفى أطفال الرمل ووحدات طب أسرة سان ستيفانو ودنا الوطنية وأبيس الثانية بمنطقة شرق الإسكندرية ، وبمستشفى الرمد ووحدة رعاية طفل محرم بك بمنطقة وسط الإسكندرية ، وبمستوصف صدر الجمرك بمنطقة الجمرك ، وبمستشفى القبارى ووحدة طب أسرة ابن سهلان بمنطقة غرب الإسكندرية ، وبوحدتى طب الأسرة بالمجز الآلى والناصرية بمنطقة العامرية ، وبوحدتى طب الأسرة بالدخيلة والبيطاش بمنطقة العجمى ، وبوحدة طب الأسرة بمدينة برج العرب القديمة بإدارة برج العرب الصحية.

وحث وكيل الوزارة، المواطنين الراغبين فى تلقى التطعيم وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على سرعة التسجيل على الموقع الذى خصصته وزارة الصحة لهذا الغرض على شبكة الانترنت وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg/

و يجرى حاليا تطعيم المواطنين، من خلال ثلاثة مراكز هى وحدتى طب الأسرة بالعمراوى والمفروزة والمركز الإفريقى لخدمات صحة المرأة بمحطة الرمل ، كما يتم تقديم التطعيم للفرق الطبية من خلال عشرة مستشفيات تابعة لمديرية الشئون الصحية واثنتين من المستشفيات الجامعية .

من جهه أخرى، انتهت مساء اليوم الأحد، أعمال القافلة العلاجية التى نظمتها مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بوحدة الذراع البحرى بمنطقة العجمى بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة ، تحت رعاية الدكتورة "هالة زايد" وزيرة الصحة والسكان واللواء "محمد طاهر الشريف" محافظ الإسكندرية.

وقال الدكتور "سعيد السقعان" وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة التى بدأت أعمالها أمس السبت، واستمرت لمدة يومين ضمت 7 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام وتنظيم الأسرة وطب الفم والأسنان ، وشارك فيها 38 عضو من العاملين يمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأوضح "السقعان"، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1391 مريض تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 23 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أو قرارات علاج على نفقة الدولة.

من جانبه قال الدكتور "ممدوح الجميل" منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أنه تم إجراء 241 تحليلا طبيبا مختلفا و 5 أشعات بالموجات فوق الصوتية ، علاوة على فحص 80 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 779 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.