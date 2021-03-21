وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أنه تم إصدار أوامر إجلاء لعدة مواقع في الساحل (الأوسط - الشمالي) والذي يشهد حدثا يقع مرة واحدة كل 100 عام، على حد وصف رئيسة وزراء الولاية جلاديس بيرجيكليان.

وقالت بيرجيكليان "لا نعتقد أن الأمور ستزداد سوءا في الساحل (الأوسط - الشمالي)، إلا أن الأحوال بالطبع ستستمر، ولذلك سيتواصل هطول الأمطار في أنحاء المناطق التي تضررت بالفعل".. مضيفة أن أجزاءً في غرب مدينة "سيدني" تشهد ظروفا مناخية تحدث مرة كل 50 عاما، حيث سجلت بعض المواقع هطولا غزيرا للأمطار كسر الأرقام القياسية بلغ أكثر من 300 ملليمتر منذ صباح يوم الجمعة الماضي.

وبدأ سد "واراجامبا" بغرب سيدني يفيض اليوم الأحد، وحتى الآن تم افتتاح 13 مركز إجلاء في أنحاء الولاية؛ حيث من المتوقع أن يحدث المزيد من عمليات الإجلاء بسبب الطقس السيء الذي من المتوقع أن يستمر حتى منتصف الأسبوع الجاري.

وحثت السلطات المحلية السكان على عدم القيادة خلال المناطق التي اجتاحتها الفيضانات، حيث يمكن للسيارات أن تنجرف بسهولة بفعل التيارات القوية.