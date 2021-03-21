اليوم السابع
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وزير خارجية إيطاليا يبحث مع المجلس الليبى تفعيل اتفاقية الصداقة بين البلدين

الأحد، 21 مارس 2021 03:58 م
وزير خارجية إيطاليا يبحث مع المجلس الليبى تفعيل اتفاقية الصداقة بين البلدين محمد المنفى - رئيس المجلس الرئاسى الليبى
كتب : أحمد جمعة

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التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي ، ونائباه عبدالله اللافي ، وموسى الكوني ، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الدكتورة نجلاء المنقوش ، اليوم الأحد ، بمدينة طرابلس مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

وقدم  وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ، التهنئة الى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي ، لمباشرة عملهم بشكلٍ رسمي بعد نيل الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من مجلس النواب الليبي ، وبحسب ما ذكر بيان صحفى ، تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وإعادة تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية ومدى إمكانية البدء في الطريق الساحلي رأس أجدير إمساعد.

 

كما أكد وزير الخارجية الإيطالي على دعم إيطاليا لليبيا في كافة المجالات والمساهمة في توحيد المؤسسات السيادية وأن الجمهورية الإيطالية بدأت في زيادة تمثيلها الدبلوماسي في ليبيا.


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